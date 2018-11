Trump: Ushtarët të përdorin armët, nëse emigrantët i afrohen kufirit

Presidenti amerikan Donald Donald kërcënon sërish karvanin me emigrant i cili nga Amerika Jugore ka mbërritur në qytetin meksikan të Tijuanës. Kreu i Shtëpisë së Bardhë u ka kërkuar atyre që të kthehen menjëherë andej nga ka ardhur ndërsa ushtarëve i ka dhënë urdhër të qëllojnë nëse do të jetë e nevojshme.

Trump shtoi se shpresonte që ushtarët të mos jenë të detyruar të qëllojnë. Por në se do të jetë e domosdoshme nuk mbetet zgjidhje tjetër. Presidenti amerikan theksoi se në mesin e emigarntëve janë të paktën 500 kriminelë dhe njerëz të këqinjë.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë kërcënoi se do të mbyllë të gjithë kufirin me Meksikën, në një kohë që është ende në përpjekje për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për financimit e murit me Meksikën. Aktualisht administrata amerikane ka dërguar në kufi rreth 6 mijë ushtarë.

Ndërkohë në anën tjetër të kufirit, edhe autoritetet meksikane kërkojnë të bllokojnë avancimin e emigrantëve. Por përpjekjet nuk janë të mjaftueshme duke konsideruar se janë ndaluar vetëm 200 persona nga katër mijë që kanë mbërritur deri tani në Tijuana.