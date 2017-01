Trump qetëson euforitë: Nuk e njoh Valdimir Putinin

Parashikimet optimiste se me fitoren e Donald Trumpit do të vije deri të “pajtimi” ekspres me Moskën, janë thyer gjatë takimit të Trumpit me Theresa May.

Kryeministrja britanike u ka thënë gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se Moska edhe më tej duhet të dënohet për shkak të aksioneve në Ukrainë, transmeton lajmi.net.

Në anën tjetër, Trump ka theksuar se është shumë herët që të flitet për heqjen e sanksioneve Rusisë.

“Nëse mundemi që të kemi marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Kinën, me të gjitha shtetet, unë jam për këtë. Nuk e njoh atë zotëriun (Vladimir Putin), shpresoj se do të kemi marrëdhënie fantastike. Kjo është e mundur, por e mundur është që edhe mos të jetë ashtu”, ka thënë Trump. /Lajmi.net/