Trump i egër në skulpturën e Japonisë (Video)

Është viti i 68 me radhë që po shfaqet festivali i dëborës në Japoni, transmeton lajmi.net

Ky festival i njohur me emrin Saporo, përveç skulpturave të njohura dhe të mëdha që vihen re, si “ Harku i Triumfit” i cili është 17.5 metra në lartësi dhe 24 metra në gjerësi në Paris, nuk kanë munguar as skulptura, as portret nga fytyrat më të famshme e madje as të presidentit të 45 të Amerikës, Donald Trump.

Skulptura e Donald Trump ka marrë tërheqjen më të madhe të turistëve. /Lajmi.net/