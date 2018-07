Truk fenomenal që përgjithmonë të hiqni qafe mizat, madje sa çel e mbyll sytë

Harroni të gjitha preparatet helmuese të shtrenjta e të tmerrshme kundër mizave. Kështu do t’i hiqni qafe përnjëherë! Madje të mos jeni të detyruar as t’i mbytni.

Meqë ditët po bëhen gjithnjë e më të ngrohta, shumë familje, posaçërisht ato rurale, nuk mund të jetojnë normalisht për shkak të sulmuesve me krahë siç janë mizat dhe insektet e tjera të ngjashme.

E gjitha që ju nevojitet janë tre-katër limona të cilët do t’i prisni përgjysmë.

Gjysmën shpërndajeni nëpër furrën e sobës dhe lëreni të qëndrojë tërë natën.

Gjithë kohës derën e furrës së sobës e lini të hapur, transmeton Telegrafi.

Në mëngjes mbylleni furrën dhe lëshojeni të punojë me kapacitet të vogël disa minuta.

Nuk duhet t’i digjini pjesët e limonit, por vetëm pak t’i ngrohni në temperaturë maksimum 100 gradë.

Pasi të keni shkyçur furrën, lëreni të ftohet krejtësisht, pastaj limonët hidhni në bërllok.

Kuzhina juaj do të ketë aromë të mrekullueshme, por me ditë të tëra asnjë mizë nuk do të duket në shtëpi! /Telegrafi/