Tri shprehitë e mëngjesit që janë duke ju trashur

Mëngjeset janë koha e shëndetit dhe fitnesit – por shpeshherë jemi më të prirë të tregohemi dembelë dhe ta vazhdojmë gjumin.

Sidoqoftë, ekzistojnë disa rituale të mëngjesit të hershëm të cilat e vendosin ritmin e tërë ditës dhe mund të kenë efekte të rëndësishme në peshë dhe mirëqenie, transmeton Telegrafi.

Shkencëtarja e nutricionit dhe ushtrimeve fizike Kathleen Alleaume ka treguar për këto shprehi të këqija, të cilat duhet t’i shmangni nga tani:

Shmangia e ushqimit të mëngjesit

Sipas Kathleen, shmangia e shujtës së mëngjesit shërben si derë për ngrënien e ushqimeve të dëmshme gjatë ditës.

Mund t’iu duket ide e mirë ta shmangni shujtën e mëngjesit, por ushqimi i duhur jua cakton ritmin e duhur për tërë ditën.

Një mëngjes i përsosur është i mbushur me fibra dhe proteina, të cilat janë vlera esenciale ushqyese.

Jeni duke konsumuar shumë kafe dhe pak ujë

Kathleen paralajmëron se mbidoza e kafeinës në mëngjes dhe mungesa e ujit kanë pasoja negative në bel.

Në fakt ajo tregon se një dozë H2O në mëngjes është e rëndësishme për humbje të peshës.

Jeni duke shpenzuar shumë kohë në celular

Nëse zgjoheni nga gjumi dhe i kontrolloni rrjetet sociale, mundësitë janë të mëdha se do të përballeni me modele dhe persona tjerë të cilët mund t’jua ulin motivimin me bukurinë dhe fizikun e tyre.

Prandaj, përpiquni ta shmangni përdorimin e celularit në mëngjes dhe asnjëherë mos e krahasoni veten me tjerët!