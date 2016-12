Tri shoqe nisen për në Londër, por ajo çfarë ju ndodhë në avion është e pabesueshme (Foto)

Tri vajza britanike kanë bërë udhëtimin që do e mbajnë mend për të gjithë jetën. Ato kanë prerë bileta ekonomike për të udhëtuar nga Gjibraltari në Londër, por në avion patën një surprizë të bukur

Laura 34 vjeçe, Sarah 35 vjeçe dhe Laurie 33 vjeçe panë t’u ofrohej udhëtimi në klasin biznes, duke qenë se ishin të vetmet udhëtare në avion, ato hëngrën ushqim të shtrenjtë dhe pinë shampanjë.

Linja me 150 pasagjerë potencialë pati vetëm tre rezervime, pikërisht të tre femrave britanike, ndaj dhe stafi mendoi t’ju bënte këtë udhëtim që me siguri vajzat do e mbajnë mend gjatë.

Tre shoqet nisen për në Londër, surpriza e bukur në avion i bën të njohura kudo./Express