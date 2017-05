Trendafilova flet për ecurinë e punës së Gjykatës Speciale

Ekaterina Trendafilova jep deklaratë për ecurinë e punës së Dhomave të Specializuara të Kosovës

Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova sot do të mbajë konferencë në ndërtesën e Dhomave të Specializuara në Hagë, në ora 14:00.

Gjatë takimit të saj të parë me mediat, kryetarja Trendafilova do të japë një deklaratë në lidhje me ecurinë e punës së Dhomave të Specializuara të Kosovës, veçanërisht në lidhje me Rregulloren e Procedurës dhe të Provave. /Lajmi.net/