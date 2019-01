Tre persona të arrestuar në Mitrovicë, dyshohen për trafikim me njerëz

Tre persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale trafikim me njerëz, shërbime seksuale të viktimave të trafikimit dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose podesim i paautorizuar i armëve.

Sipas njoftimit, Policia e Kosovës, konkretisht njësia e antitrafikimit me qenie njerëzore (DHTQNJ) në Mitrovicë, me datën 17 janar 2019, ka realizuar një urdhërkontroll në dy lokacione të caktuara në rajonin e Mitrovicës, konkretisht në Skenderaj, me ç’rast janë evidentuar tre persona të dyshuar, transmeton lajmi.net.

Personi i arrestuar lidhur me këtë rast:

* R. L. lindur me 1958 m/sh/k

Gjatë kontrollit të kryer në trupin e të dyshuarit janë gjetur

* 4 revole armë

* 1 armë gjuetie

* 28 fishekë të kalibrave të ndryshëm

I dyshuari i arrestuar pas intervistimit është ndaluar për 48 orë, me vendim të prokurorit kompetent kujdestar.