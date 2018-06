Tre mënyra se si të mësoni shpejt një gjuhë të re

Nëse jeni duke menduar të mësoni një gjuhë të re, përfitimet e kësaj janë të panumërta.

Është interesante, na ndihmon të komunikojmë në shtetet e tjera dhe është dëshmuar që mësimi i një gjuhe të re na bënë edhe më inteligjentë.

Të mësojmë një gjuhë të re është gati si të kthehesh në fëmijëri kur ke mësuar të flasësh, të lexosh e të shkruash në mënyrën e duhur.

Përfitimet kur ju dini më shumë se një gjuhë janë shumë të mëdha.

Si mund të arrijmë të mësojmë një gjuhë të huaj?

Mëso gjatë natës dhe para se të flesh

Shkencëtarët kanë zbuluar që gjatë kohës para gjumit, truri jonë është në gjendje që të kuptoj dhe të mësoj një gjuhë të re.

Praktikoje shqiptimin

Edhe nëse të vije turp dhe ndjen që je duke u dukur qesharak, të praktikosh shqiptimin në formë të ekzagjeruar është një formë shumë e mirë të mësosh një gjuhë të re.

Një studim i bërë e ka shpikur një gjuhë fiktive, dhe i ka ndarë participantët në këtë studim në dy grupe. Grupi i parë i është mësuar kjo gjuhë në mënyrë tradicionale, ndërsa grupi i dytë i është mësuar gjuha edhe me gjeste të ekzagjeruara. Grupi i dytë ka dalë më mirë në të mësuarit e fjalëve më shpejt dhe më mirë.

Mos u mundo shumë

Merre me qetësi dhe mos e mundoni vetën shumë. Një studim ka treguar që personat që mundohen më shumë për të mësuar fjalë të reja, jo domosdoshmërisht janë më të mirët në këtë punë. Koncentrimi është fundamental dhe kyç për të mësuar një gjuhë të huaj. Por, është e pamundur të qëndroni gjatë gjithë kohës të koncentruar.

Merre me qetësi, bëj pushime të vogla herë pas here, dhe mund të vëresh që mbanë mend shumë më mirë fjalët dhe kuptimet që je duke i mësuar në gjuhën e huaj.

Mësimi i një gjuhë mund të mos jetë edhe e lehtë, por nëse i vënë në praktikë këto teknika do të jetë më e lehët për juve.