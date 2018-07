Transferimi i ri i Realit mbërrin në Madrid

Vinicius Junior ka mbërritur në Madrid.

Transferimi i ri i Real Madridit, ka mbërritur në kryeqytetin e Spanjës për t’iu bashkuar kampionëve të Evropës.

Real Madrid një vit më parë ka siguruar shërbimet e 18 vjeçarit që luante te Flamengo, ndërsa nga ky sezon do të jetë nën urdhrat e Julen Lopetegui.

Vinicius Junior nga e hëna do të stërvitet me shokët e skuadrës, ndërsa të enjten do të prezantohet si lojtar i Real Madridit./Lajmi.net/