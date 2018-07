.

Juventusi ka kryer transferimin e radhës.

Mattia Caldara ka mbërritur në Torino, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai ka kryer testet mjekësore me gjigantin italian.

Lajmi është konfirmuar nga Juve në Twitter.

Caldara ka dhuruar paraqitje shumë pozitive me Atalantan sezonin e kaluar. /Lajmi.net/

Mattia Caldara arrived at #JMedical today for his routine check-up! 📸 ➡️ https://t.co/B0j15b8ZzH pic.twitter.com/S4H6fZzQmA

— JuventusFC (@juventusfcen) July 3, 2018