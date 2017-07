Transferimi 50 mln euro fotografohet me fanellën e Unitedit (FOTO)

Nemanja Matic do të jetë pjesë e Manchester Unitedit në sezonin e ri.

Zyrtarizimi i reprezentuesit serb te skuadra e Manchester Unitedit, është çështje orësh.

28 vjeçari është fotografuar me një fanellë veshur të ‘Djajve të Kuq’, ku besohet të jetë bërë në qendrën stërvitore.

Nga shitja e tij, kampionët e Premierligës do të fitojnë 50 milionë euro.

Te Manchester United, Matic do të ritakohet me trajnerin e tij, Jose Mourinho, me të cilin ka punuar te Chelsea./Lajmi.net/