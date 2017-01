Trajneri i Juventusit flet për rëndësinë që ka ndeshja me Interin

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri, sfidën e xhiros së 23-të kundër Interit, e ka cilësuar një sfidë kyçe për titull të kampionit.

Juventusi që kryeson në Serie A me katër pikë më shumë se ndjekësi i parë Roma, të cilën në ‘Juventus Stadium’ pret Interin, nga e cila ishte mposhtur në fazën e parë të kampionatit.

“Ndeshja e së dielës do të jetë një ndeshje e rëndësishme, një ndeshje kyçe ndaj Interit. Për ne fitimi i titullit të gjashtë radhazi do të jetë një arritje historike, por prapa kemi ekipe si Napoli, Roma e Inter, që nuk do të dorëzohen lehtë”, ka deklaruar trajneri italian, përcjell lajmi.net.

