Tottenhami bën super-transferimin me të cilin do ta fitojë titullin vitin e ardhshëm (FOTO)

Riyad Mahrez do të largohet nga Leicester City në fund të këtij edicioni.

Sipas “The Independent”, anësori ka kryer misionin te Leicesteri dhe është në kërkim të një aventure të re.

Interesim të fuqishëm për të ka shprehur Tottenhami, që është afër të transferojë algjerianin, përcjellë “Lajmi.net”.

Me Mahrez dhe me skuadrën që ka, Maurizio Pochettino do të luftojë vetëm për titull edhe në edicionin e ardhshëm. /Lajmi.net/

