Torino ndryshon ngjyrën e fanellave për të nderuar lojtarët e Chapecoense që vdiqën në aksidentin ajror

Skuadra e Torinos ka bërë një gjest për t’u respektuar në sfidën ndaj Atalantas.

Torino në ndeshjen e xhiros së 16-të barazoi 1:1 me Atalantën e Etrit Berishës.

Vendasit vendosën që në këtë ndeshje të mos paraqiten me fanellat me ngjyrën tradicionale, ngjyrën e kuqe, por me fanella të gjelbrat, për të respektuar skuadrën braziliane, Chapecoense.

Më 27 nëntor, Chapecoense ka përkujtuar një vjetorin e tragjedisë më të madhe në futboll viteve të fundit, ku në një aksident ajror humbën jetën pothuajse gjithë lojtarët./Lajmi.net/

#ForcaChape

Torino wore a special green shirt tonight in memory of the victims of the Chapecoense tragedy which happened one year ago this week. pic.twitter.com/I93E7wSu27

— BT Sport Football (@btsportfootball) December 2, 2017