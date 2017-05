TOP deklaratat skandaloze të kryeministrit Isa Mustafa

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa gjatë ushtrimit të mandatit të kryeministrit të Kosovës në periudhën 2014-2017 është kritikuar shumë për disa deklarata skandaloze.

Në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015 dhjetëra mijëra kosovarë migruan ilegalisht drejt Evropës. Mustafa kërkonte ndaljen e eksodit, duke thënë se ata që po largohen nga Kosova nuk po shkojnë për shkak të kushteve të rënda ekonomike. Ai në një intervistë pati thënë se “ata që po ikin janë me iPhone”, shkruan lajmi.net.

Më pas kur gazetari, Vehbi Kajtazi pati publikuar një shkrim se si edhe vëllai i kryeministrit Mustafa ishte në mesin e atyre që po largohen nga Kosova me shpresën se do të gjejnë një jetë më të mirë në Evropë, kryeministri e pati telefonuar gazetarin duke i thënë se “se do ta paguaj shtrenjtë” publikimin e hulumtimit. Madje Mustafa e pati quajtur Kajtazin “Qen bir qeni”.

Isa Mustafa gjatë mandatit në krye të Qeverisë ka bërë edhe “lapsuse” tjera. Ai tregonte pakujdesi të madhe edhe në profilin e tij në “Facebook”. Kështu liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj e pati akuzuar për disa vrasje në Radoniq. Kurse, liderin e Vetëvendosjes, Albin Kurtin e pati quajtur “magar të Zajdenicës”.

Mustafa nuk pati lënë pa i ofenduar as disa nga gratë në politikë duke thënë se sa kanë qenë pjesë e Shoqërisë Civile “kanë kullotë të gjitha fondet”. Në Mustafa këto skandale i pati arsyetuar duke thënë se ai nuk e kishte nën kontroll llogarinë në “Facebook”. Kështu, Mustafa për një kohë u larguar nga rrjetet sociale, për tu kthyer sërish pas disa muajsh. /Lajmi.net/