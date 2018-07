Toniku, uji që duhet përdorur pas larjes së fytyrës

Rutina e kujdesit të lëkurës në mbrëmje është pak a shumë e tillë: pastroni makeup-in,l lani fytyrën dhe aplikoni kremin hidratant dhe një lutje e shpejtë para pasqyrës që mos t’ju shfaqet asnjë puçërr gjatë natës.

Megjithatë dermatologët pohojnë se fare mirë hapin e fundit (lutjen) mund ta zëvendësoni me tonikun dhe të siguroheni që do të zgjoheni me lëkurën sit ë mëndafshtë pa asnjë puçërr.

Çfarë bën uji tonik për lëkurën tuaj? Në thelb, edhe pas larjes së fytyrës, pluhuri dhe papastërtitë e tjera (si ndotja) mund të “ngjiten” pas lëkurës suaj dhe të bllokojnë poret, transmeton living.al.

Duke përdorur një toner, ju mund të pastroni çdo papastërti riktheni balancin e pH të lëkurës tuaj, duke e bërë më të lehtë për të absorbuar serumin apo kremin.

Kur duhet ta përdorni ujin tonik ? Toneri është hapi i fundit në procesin e pastrimit, dhe hapi përgatitor para hidratimit.

Megjithatë përdorimi i këtij të fundit varet nga lloji i lëkurës.

Ato me lëkurë të yndyrshme duhet ta aplikojnë ujin tonik me ndihmën e një pambuku, ndërkohë lëkurat normale duhet ta hedhin në dorë dhe ta spërkasin butësisht në lëkurë.

Nëse keni lëkurë të thatë ose normale, kërkoni një toner me trëndafil ose kamomil, i cili hidraton dhe zbut, njëkohësish

Nëse keni lëkurë mikse apo të yndryshme provoni formulën e vajit të pemës së çajit që është antibakterial dhe than lëkurën.