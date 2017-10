Tolaj-opozitës: Vet e kërkuat mocionin e nuk e votuat

Valon Tolaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidat për Asembleist në komunën e Prishtinës, nëpërmjet një statusi në rrjetin e tij social facebook, ka ironizuar me mocionin e opozitës për Rikallon.

Tolaj ka thënë se është hipokrizi kur vetë kërkojnë mocion opozita dhe vetë nuk e votojnë.

“Kërkuan seanca dhe ngritën mocion për shkarkimin e një ministri. Gjithë ditën vajtuan e fajësuan Kryeministrin Haradinaj. I terrorizuan qytetaret me fjalime te llojllojshme.

Krejt në fund, mocionin e kërkuar vet, nuk e votuan as gjysma e tyre”, ka shkruar Tolaj.

Ja statusi i plotë

E pakuptueshme dhe hipokrizi.

Kerkuan seance dhe ngriten mocion per shkarkimin e nje ministri. Gjithe diten vajtuan e fajesuan Kryeministrin Haradinaj. I terrorizuan qytetaret me fjalime te llojllojshme.

Krejt ne fund, mocionin e kerkuar vet, nuk e votuan as gjysma e tyre. Nga 59 deputet te opozites, vetem 27 votuan. Te tjeret iken nga votimi. Veq ata vet e dijne arsyen ?!

Dhe krejt ne fund dalin ne konference shtypi dhe vazhdojne vajtimin qysh deputetet e pozites nuk i mbeshteten ne mocion.

Tregojuni qytetareve pse nuk votuat ate qe vet e kerkuat ?!

Te pakten arsyetoni fjalimet qe mbajtet gjithe diten.