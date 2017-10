Tiparet karakteristike të një njeriu egoist

Të kesh një ditë me një person egoist mund të jetë vërtet e vështirë.

Situata përkeqësohet kur egoja është pjesë e familjes ose më keq, është partneri juaj. Koncepti i egoizmit

Para thellimit në këtë argument, është mirë të dallojmë kuptimin e egoizmit të shëndetshëm nga egoizmi jofunksional. Egoizmi i shëndetshëm është ai që na çon për të dëgjuar nevojat tona më të thella dhe nevojat tona specike. Dashuria e vërtetë fillon kur ne mësojmë ta duam veten. Raporti është funksional ku të dyja palët janë në gjendje të bashkëpunojnë dhe të përjetojnë kënaqësi me njëri-tjetrin, jo kënaqësi të vetë-detyruar . Në kontekstin e diskutuar në këtë artikull, partneri egoist nuk mund të kënaqë dhe kështu përfundon duke u përqendruar shumë tek vetja.

Partneri egoist

Egoizmi në çift nuk bën mirë, për shkak të bazës themelore të respektit të ndërsjellë .Partneri që është shumë i përqendruar te vetja dhe nevojat / problemet e tij, pa menduar për të tjerët, krijon një marrëdhënie të pabalancuar dhe të pashembullt .

Egoizmi partnerit: si ta njohësh dhe ta përballosh atë

Partneri egoist tenton të monopolizojë zgjedhjet e përditshme: ku dhe kur të përcaktohen gjërat, cilët, si dhe kur të takoheni me njerëz të caktuar … tentojnë të trajtojnë të gjithë marrëdhënien ashtu siç u pëlqen. Ju duhet të konsideroni strategjitë e mbijetesës së çiftit, duke pranuar se pika nuk është të ndryshoni partnerin tuaj, por të arrini të përballeni me karakterin e tij.

Ai urdhëron, unë vendos!

Ai dhe egoizmi i tij duan të kenë prioritet dhe të komandojnë jetën tuaj? Motoja juaj duhet të jetë: ” Ai urdhëron, unë vendos” . Sigurisht që duhet të jesh shumë e aftë …. por aftësia për gratë sigurisht që nuk mungon! Ju do të duhet të dominoni, domethënë, t’ju shtyjnë për sjellje të caktuara, por në mënyrë indirekte.Për ta vënë këtë strategji në praktikë, kurrë nuk do të duhet të tregoni veten të dobët dhe nëse keni nevojë të tërhiqeni në kohën e duhur. Dhe pastaj, do të duhet të mësosh artin e sugjerimit. Duket e parëndësishme, por funksionon! Partneri egoist preferon interesat e tij në dëm të çiftit, sepse ai është shumë i përqendruar te vetja, por në thelb ai nuk është një person i keq.Një aspekt që nuk duhet të neglizhohet është përvoja e tij! Personi egoist nuk e pëlqen shumë veten, ose më mirë egoizmi tij nuk mbulon frikën e vetmisë.Mos e bëni atë luftë, mos e tregoni egoizmin e tij! Përkundrazi theksoni pikat e forta: kjo është mënyra që mund të bëjë dallimin duke e bërë atë më bujar dhe të dashur. Mos harroni, edhe nëse një burrë nuk ndryshon lehtë, gratë kanë një fuqi të madhe për të nxjerrë më të mirën ose më të keqen prej tyre.