Time Kadrijaj akuzon Vjosa Osmanin: Manipuloi në komision

AAK vazhdon akuzat në drejtim të LDK-së së manipuloj me marrëveshjen për demarkacionin.

Deputetja e AAK-së, Time Kadrijaj ka akuzuar kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike, Vjosa Osmanin se ka manipuluar në komision për marrëveshjen e demarkacioni, shkruan lajmi.net.

“Vjosa ka manipulu me komisionin sepse të gjithë anëtarët e komisionit me përjashtim të LDK-së kemi votu për marrëveshjen e arritur në mes liderëve e që është bë publike nga kryeministri Haradinaj”, ka thënë ajo.

Shkrimi i plotë:

Vjosa ka manipulu me komisionin seps të gjithë antaret e komisionit me perjashtim te ldk kemi votu per marreveshjen e arritur ne mes lidereve e qe eshte ba publike nga kryeministri Haradinaj.

Ndryshimi i vetem ka qene ne pikën 1.2 qe ne fund te paragrafit i shtohet si orjentim.

Kjo ka qene marreveshja e për këtë kemi votu.

Qka ka dal jashta kesaj ashte manipulim me komisionin dhe votat e deputetëve.

As në seanc e as nē komision nuk ështē sjell asgja e shkruar nga ato qe po supozohet që jane votuar por veq janë lexuar paragrafet!