Tifozja e Partizanit i jep makinës me të brendshme, babiten shoferët në rrugë

Ajo njihet si “gangsterja e Elbasanit” pasi është bërë e njohur pas një sherri që ka bërë disa vite më parë dhe ka dhunuar një djal 15 vjeçar.

Por sot Trejsi Sejdini është një nga modelet më të komentuara sot gjithmonë di të provokoj.

Vajza simpatike nga qyteti i Elbasanit, është një kohësisht tifoze e deklaruar e Partizanit.

Sot ajo ka shpërndarë në rrjetet sociale një video, ku nget makinën vetëm më të brendshme, detaj i ky që ka ‘çmendur’ ndjekësit në Instagram dhe shoferët në rrugë.

Ajo shfaqet vetëm me të brendshme, duke e fokusuar kamerën në trupin e saj, e me siguri me këtë veprim i ka hutuar të gjithë shoferët me të cilët është ndeshur në rrugë.