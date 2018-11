Tifozët fillojnë të futen në stadium, shikojeni çfarë po ndodh në ‘Fadil Vokrri’

Tifozët kanë filluar të futën në stadiumin ‘Fadil Vokrri’.

Kosova do të përballet me Azerbajxhanin në kuadër të ndeshjes së fundit në fazën e grupeve të Ligës së Kombeve, andaj do të kërkoj pajtjetër një barazim apo fitore.

Tifozët kanë filluar të futen në stadium, ashtu siç ishte e parapri në njoftimin e Federatës së Futbollit të Kosovës, raporton “lajmi.net”.

Dyert e stadiumit janë hapur në ora 18:00, ndërsa një numër i vogël është aktualisht brenda.

‘Dardanët’ kanë bërë të ditur se as shiu e as bora nuk do t’i ndal ata në përkrahje të Përfaqësueses, pasi moti që po mbretëron në Prishtinë është i ligë. /Lajmi.net/