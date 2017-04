Tifozët e Milanit për Gallianin: Tani edhe ti je me parametra zero!

Tifozët e Milanit kanë goditur njeriun e transferimeve me parametra zero, Adriano Gallianin, duke ia kujtuar që tashmë ai është me parametra zero, pas ardhjes së drejtuesve të rinj në klub.

