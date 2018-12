“Ti më mësove të dua”, Adelina Tahiri i bën dedikim special këtij personi

View this post on Instagram

Mami e dashur! Cfardo qe te them do ishte shume e vogel, cdo urim i imi do ishte asgje me ate cka ndjej dhe me ate cfar meriton ti , dua te jetosh sa malet, tjesh e luntur gjithmon , do doja ne jet tjem tpakten 30% nje nene si ty! Ti me mesove te dua te respektoj dhe te vlersoj ! Falemderit qe egziston . Te don vajza yte Adelina!