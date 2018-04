The Weeknd shpërthen në lot duke performuar këngën dedikuar Selenës

The Weeknd këto ditë ka publikuar projektin e tij të ri.

Kënga “Call Out My Name” që prej momentit të publikimit është konsideruar si dedikim për ish të dashurën e tij, Selena Gomez, shkruan lajmi.net.

Megjithatë, gjithë mëdyshjeve lidhur me vërtësinë e fjalëve që po qarkullonin lidhur me këngën reperi i ka dhënë fund me performancën e fundit.

Derisa po këndonte në natën e parë të festivalit “Coachella”, The Weeknd kishte shpërthyer në lot nga emocionet.

Ndërsa, në mesin e këngës shtoi edhe fjalët “Gëzoni jetën tuaj të privilegjuar”, mesazh ky që të gjithë aluduan se ishte dedikim për Selenën.

The Weeknd është ndarë nga Selena, e cila i ishte rikthyer Justin Bieber, megjithatë edhe me të ka ndarë rrugët. /Lajmi.net/