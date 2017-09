Thaçi, Veseli, Haradinaj, Kosova nga nesër drejtohet nga “UÇK”-ja!

Votimi i qeverisë që do të ndodhë nesër pritet ta kompletojë në krye të shtetit “treshen” e ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Që nga krijimi i koalicionit PAN (PDK-AAK-Nisma), ai u quajt “koalicioni i luftës”, e pas rezultatit të zgjedhjeve të 11 qershorit bashkimi i Ramush Haradinajt e Fatmir Limajt me Kadri Veselin, bëri që këta të fundit të jenë mandatar për krijimin e institucioneve.

Bashkë me presidentin e vendit, Hashim Thaçi dhe pas zgjedhjes së Kadri Veselit si kryetar i Kuvendit, nesër mund të ndodhë që të kompletohet “mozaiku i UÇK-së” në krye të vendit, shkruan lajmi.net.

Që të tre udhëheqësit e shtetit kanë qenë themelues dhe drejtues të UÇK-së, kurse pas luftës arritën të jenë figura kyçe politike në vend.

Por çfarë pozita kishin Thaçi, Haradinaj e Veseli në UÇK:

Hashim Thaçi në vitin 1997 kishte shpallur krijimin e një formacioni të armatosur politik që më pas do të njihej si Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ku më pas do të mbante postin e drejtorit politik në UÇK, nga ku kishte nisur edhe kontaktet e para me përfaqësues të perëndimit deri në konferencën e Rambujesë.

Ramush Haradinaj është ish-udhëheqës i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai kishte qenë komandant i zonës operative të Dukagjinit. Pikërisht për angazhimin e tij në luftën kundër Serbisë, ai u gjykua dy herë në gjykatën e Hagës. Pas luftës, Haradinaj kishte ushtruar detyrën e zëvendëskomandantit të Trupave Mbrojtëse të Kosovës.

Edhe Kadri Veseli ishte njëri prej themeluesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.Gjatë kohës së luftës, ai ishte emëruar komandant i Shërbimit të Zbulim Kundërzbulimit (G-2) të UÇK-së. Kurse pas fillimit të bombardimeve, kjo njësi do të mbetej burim i vetëm i informacionit për lëvizjen dhe ndodhjen e forave ushtarake serbe në Kosovë. /Lajmi.net/