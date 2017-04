Thaçi uron kadetët e FSK-së që diplomuan në Akademinë Ushtarake Mbretërore (Foto)

Presidenti Hashim Thaçi ka uruar dy kadetët e FSK-së, Xhevahir H. Hasanaj dhe Arlind I. Bajrami për diplomimin në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst.

Të kujtojmë se oficeri i FSK-së, Xhevahir Hasanaj, mori sot çmimin si kadeti me i mirë i huaj në fushën ushtarake, akademike dhe praktike.

Çmimin ia dorëzoi kryeministrja britanike, Theresa May, transmeton lajmi.net.

Oficerët tanë të rinj, Xhevahir H. Hasanaj dhe Arlind I. Bajrami, diplomuan sot në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst në Britani të Madhe, e cila është një prej akademive më prestigjioze në botë.

Në këtë ceremoni ka marrë pjesë edhe presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Postimi i Thaçit në Facebook:

Krenar me oficerët e FSK-së, Xhevahir Hasanaj dhe Arlind Bajrami, të cilët diplomuan sot në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst në Britani të Madhe.

Oficeri, Xhevahir Hasanaj u dekorua sot si kadeti më i mirë i huaj në fushën ushtarake, akademike dhe praktike, derisa medaljen ia dorëzoi kryeministrja e Britanisë së Madhe, Theresa May.

Suksesi ndërkombëtar i FSK-së, dëshmon se Kosova është gati për themelimin ushtrisë se vet multietnike, e cila do të mbrojë integritetin territorial të vendit tonë dhe do t’i kontribuojë paqes globale me pjesëmarrjen e saj në misione paqeruajtëse. HTH

