Thaçi takon Eliot Engel

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpërndarë fotografi me kongresistin Eliot Engel. Ka thënë se Kosova do ta ruajë përgjithmonë miqësinë me SHBA-të

"Gjithmonë kënaqësi të takoj mikun e madh të Kosovës dhe timin, Kryesuesin e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, kongresistin Eliot Engel, si dhe të konfirmojmë miqësinë e përhershme në mes Kosovës dhe SHBA-së. Kosova ka dalë fitimtare gjithmonë kur ka qenë bashkë me SHBA-në. Prandaj do ta ruajmë dhe do ta çmojmë përherë këtë miqësi. HTH", ka shkruar ai.