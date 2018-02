Thaçi nesër ua dorëzon flamurin ekipit olimpik të Kosovës

Presidenti i vendit Hashim Thaçi këtë të hënë pret në kabinetin e tij për vizitë, ekipin olimpik që përfaqëson Kosovën në Lojërat Olimpike Dimërore ”PyeongChang 2018”.

Me këtë rast, sipas njoftimit të Presidencës, Thaçi në mënyrë solemne do ua dorëzojë ekipit olimpik, Flamurin e Kosovës me të cilin dhe do ta përfaqësojnë vendin në garat të cilat do të mbahen në Korenë e Jugut./Lajmi.net/.