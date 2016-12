Thaçi në Turqi pritet me ceremoni të lartë shtetërore (Foto)

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi sot ka filluar vizitën zyrtare në Turqi. Ai është pritur më ceremoni shtetërore nga autoritetet turke.

Thaçi gjatë ditës ka zhvilluar takime me kryeministrin të ndara me Kryetarin e Parlamentit turk, İsmail Kahraman, dhe me kryeministrin Binali Yıldırım.

Gjatë këtyre takimeve Thaçi ka shprehur falënderimin për ndihmën që ka dhënë Turiqa për Kosovën, si dhe vlerësuar bashkëpunim e mirë mes dy shteteve.

Thaçi ka filluar vizitën zyrtare në Turqi, duke vënë kurorë lulesh në Mauzoleun e Ataturkut në Ankara ku edhe u nënshkrua në Librin e Kujtimeve.

Presidenti Thaçi do të zhvillojë takim edhe më homologun e tij turk Rexhep Taip Erdoan./ Lajmi.net/