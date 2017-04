Thaçi në Forumin Botëror Strategjik: Pa siguri s’ka as ekonomi të fuqishme

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mysafir nderi në edicionin e 7-të të Forumit Botëror Strategjik, sot para rreth 1200 pjesëmarrësve nga dhjetëra shtete të botës ka folur për energjinë, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Presidenti Thaçi ka thënë se ekonomia amerikane është motor i ekonomisë globale, ndërsa politika amerikane është fanar udhëzues për politikën botërore.

Për aktivitetet e Forumit Botëror Strategjik, presidenti Thaçi ka thënë se ishin dy ditë interesante të debateve se si ta kontrollojmë ndryshimin dhe si të kemi rritje më të mëdha ekonomike.

“Shteti im është i vogël, por kemi pak eksperiencë që ndoshta ka përdorim edhe në suaza globale. Kam qenë kryeministër i vendit për 8 vjet dhe hapi i parë ka qenë ta shpalli vendin tim republikë sovrane dhe të pavarur. Kjo shpallje ka ndodhur më 2008, vetëm disa muaj para se të kolapsonte banka Lehman Brothers. Pra, nuk ka qenë koha më fatlume të shpallim të pavarur një shtet, ngase ekonomia e tërë rajonit dhe e të gjithë fqinjëve tanë po kalonte nëpër krizë të thellë. Megjithatë, gjatë shtetndërtimit tonë, ne arritëm të krijojmë rritje mesatare ekonomike prej rreth 4 për qind për 8 vjet me radhë. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në Evropë në ato vite, derisa shumë shtete tjera kanë shënuar rënie ekonomike”, është shprehur presidenti Thaçi.

Mund të pyesni si arriti që Kosova e vogël, një vend prej dy milionë banorë, sa Virxhinia Perëndimore këtu në Amerikë, ka shtuar presidenti Thaçi, të ketë një rritje solide në kohën e krizës së madhe ekonomike dhe financiare që kaploi tërë botën para gati 10 vjetësh?

“Fillimisht e nisëm një program shumë të gjerë dhe të thellë të investimeve në infrastrukturë. Me kompaninë amerikane Bechtel, ndërtuam dy autostrada që ta lidhnim vendin tonë me fqinjët, ashtu që të mundësonim lidhje më të mira të tregjeve, njerëzve dhe mallrave”, ka thënë presidenti Thaçi.

Ai është shprehur krenar që për një kohë rekorde, pa marrë asnjë cent borxh, janë ndërtuar mbi 800 kilometra rrugë dhe autostrada, që është gjatësia e njëjtë e ndërtuar nga viti 1945 e deri në vitet e para të shekullit 21.

“Po ashtu, filluam edhe një program të renovimit dhe ndërtimit të shkollave. Pra, ne investuam disa miliardë dollarë në infrastrukturë fizike. Ky investim mundësoi hyrjen e mjeteve në ekonomi, krijim të vendeve të reja të punës, por krijoi edhe një platformë afatgjate për rritje ekonomike”, u shpreh presidenti Thaçi.

Në Forumin Botëror Strategjik, duke e marrë si shembull Kosovën, presidenti Thaçi foli edhe për përpjekjet e presidentit Trump dhe Kongresit amerikan për gjetjen e një gjuhë të përbashkët në përpilimin e një Plani Nacional për Infrastrukturë.

“Rreth 40 për qind të tërë buxhetit të Kosovës ne ia kemi dedikuar investimeve kapitale, duke krijuar kështu një makrocikël pozitiv ekonomik. Kemi refuzuar të marrim borxhe publike dhe sot Kosova ka borxhin me të ultë publik në Evropën Lindore. Vetëm 10 për qind e GDP-së sonë është borxh publik. Mund ta krahasoni këtë me fqinjët tanë, ku për shembull Serbia dhe Shqipëria kanë 60 për qind të GDP-së në borxh publik, ndërsa Greqia tashmë ka arritur 160 për qind të GDP-së ta ketë në borxh”, u shpreh presidenti Thaçi.

“Si arritëm të paguajmë faturën e investimeve shumëmiliardëshe në infrastrukturë?” – shtoi presidenti Thaçi.

Kreu i shtetit theksoi se nuk janë rritur as taksat, por thjeshtë janë bërë përpjekje që të mbyllen vrimat e zeza në sistemin e tatimeve, duke rritur të hyrat e tatimeve të rregullta dhe luftuar ekonominë gri.

“Banka Botërore ka lavdëruar Kosovën në mënyrën sesi kemi lehtësuar pagimin e tatimeve dhe tani jemi në pozitën e 43-të nga 200 ekonomitë botërore sa i përket progresit në pagim të tatimeve. E tërë kjo, mund të them, nuk është keq për një shtet që para 18 vjetësh ishte në mes të luftës dhe gjenocidit”, u shpreh ai.

Presidenti Thaçi ka folur edhe për çështjen e energjisë, duke thënë se Kosova është shumë e pasur me thëngjill.

“Ne po shikojmë ta përdorim këtë pasuri në mënyrë të qëndrueshme dhe me sa më pak efekt për ambientin. Këto javë po shpresoj se do ta nënshkruajmë një kontratë prej mbi 1 miliard dollar për ndërtim të termocentralit të ri me thëngjill. Shumë ambientalistë më kanë sulmuar, duke insistuar se Kosova duhet të jetë martire e rregullave dhe paragjykimeve për ndotjen e ajrit, por unë i kam pyetur ata dhe i pyes edhe sot: A është më mirë që Kosova dhe kosovarët të vdesin nga sëmundjet e mushkërive prej ndotjes së krijuar nga termocentralet komuniste të vjetra 50 vjet, apo është më mirë t’i mbyllim ato centrale dhe të ndërtojmë kapacitete të reja, me teknologji të re amerikane, me standard të larta?”, ka shtuar presidenti Thaçi.

Ai ka thënë se Kosova nuk ka pritur dhe nuk ka kërkuar shumë solucione të komplikuara, duke mos lejuar kështu që rregulloret e tepërta, që shpesh nuk kuptohen as nga vetë draftuesit e tyre, ta ndalin.

Presidenti ka shtuar se shteti duhet të ketë rol të kufizuar, kurse aty ku është e mundur duhet punuar në premisa të Partneritetit Publiko-Privat.

“Mbi këto baza ne ndërtuam edhe një aeroport të ri, i cili sot është në menaxhment privat të huaj, por po krijon të ardhura për shtetin tonë më shumë sesa kur shteti menaxhonte vetë aeroportin”, ka thënë presidenti Thaçi.

Kreu i shtetit ka thënë se Kosova nuk do të ishte storie e suksesit pa ndihmën e miqve nga mbarë bota.

“Amerika edhe më tutje na qëndron pranë dhe ne jemi falënderues që së fundmi, Agjencia Federale Amerikane (MCC) ka vendosur të përkrah Kosovën me disa dhjetëra milionë dollarë në fusha si energjia apo sundimi i ligjit, me synim që Kosova të zbatojë politika të favorshme për rritje ekonomike”, ka shtuar presidenti Thaçi.

Duke i marrë si shembuj dy bulevardet kryesore në Prishtinë, atë me emrin e presidentit Klinton dhe tjetrin me emrin e presidentit Bush, presidenti Thaçi ka thënë se për popullin në Kosovë nuk ka republikanë apo demokratë, por ka vetëm amerikanë.

“Sipas sondazheve të agjencionit Gallup, politikën amerikane sot në Kosovë e përkrahin 92 për qind e popullatës”, u shpreh presidenti Thaçi.

Në fund, presidenti Thaçi ka thënë se pa siguri nuk ka as ekonomi të fuqishme.

“Aftësia jonë e pamohueshme që ta mbrojmë lirinë e qytetarëve tanë kudo që janë është shtyllë e krenarisë nacionale dhe përparimit afatgjatë”, ka thënë ai.

Presidenti Thaçi ka thënë se ky leksion vlen si për superfuqi, siç është Amerika, ashtu edhe për shtete të vogla si Kosova.