Thaçi informon kabinetin qeveritar për takimin me Vuçiqin

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi do të raportojë sot para kabinetit qeveritar. Presidenti Thaci sot në orën 11:30 do të raportojë para Kryeministrit dhe ministrave për takimin e të dielës së kaluar në Bruskel me homologun e tij serb, Aleksandar Vuçiq.

Këtë e kanë konfirmuar zëdhënësja e Qeverisë së Kosovës, Donjeta Gashi për lajmi.net.

Thaçi kabinetit qeveritarë ishte drejtuar edhe për 10 vjetorin e pavarësisë.

Për bisedimet në Bruksel të mbajtuara të dilen Presideca për lajmi.net, ka konfirmaur gadishmërinë e Thaçit për të informaur edhe deputetët./Lajmi.net/