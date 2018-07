Thaçi dhe Mitchell bisedojnë për marrëveshjen përfundimtare me Serbinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Ndihmës-Sekretain e Shtetit të SHBA-së për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Ëess Mitchell, me të cilin ka folur për forcimin e marrëdhënieve bilaterale si dhe për fazën e fundit të dialogut me Serbinë.

Këtë, presidenti i vendit e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook ku ka shkruar se dialogu dhe marrëveshja përfundimtare me Serbinë janë mënyrë e vetme për t’i hapur rrugë integrimeve euroatlantike për Kosovën.

Ky është postimi i plotë i Thaçit në Facebook:

“Sapo zhvillova një bisedë telefonike me Ndihmës-Sekretarin e Shtetit të SHBA-së për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Ëess Mitchell, me të cilin bashkëbiseduam për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe për fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Ne u pajtuam për intensifikimin e dialogut dhe domosdoshmërinë e arritjes së marrëveshjes përfundimtare, ligjërisht obliguese me Serbinë. Dialogu dhe marrëveshja përfundimtare janë mënyrë e vetme për t’i hapur rrugë integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe për të siguruar paqen dhe stabilitetit afatgjatë në Ballkanin Perëndimor.

Kosova, si gjithmonë, gëzon mbështetjen e palëkundur amerikane edhe në fazën e fundit përfundimtare të këtij procesi të vështirë, por jo të pamundur për t’u përmbyllur me marrëveshje.”/Lajmi.net/