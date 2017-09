Thaçi dekretoi Enver Pecin si kryetar të Gjykatës Supreme

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, sot ka dekretuar Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Pecin.

Në betimin solemn para presidentit Thaçi, Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, është zotuar se gjatë kryerjes së detyrës do t’i qëndrojë besnik Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe do të ushtrojë funksionin e kryetarit me nder, përgjegjësi dhe paanshmëri, duke respektuar ligjet dhe etikën profesionale.

Presidenti Thaçi e uroi Kryetarin e Gjykatës Supreme për detyrën e re dhe i ofroj atij përkrahje institucionale. /Lajmi.net/