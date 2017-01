Teuta Krasniqi publikon një foto familjare, dikush po mungon (Foto)

Aktorja Teuta Krasniqi shpesh herë e ka dëshmuar se është shumë e lidhur me familjen, si me bashkëshortin dhe vajzat ashtu edhe me familjen e saj te prindërit.

Ajo nuk heziton të ndajë me ndjekësit momentet më të këndshme me ta, shkruan lajmi.net

Së fundmi fotografia të cilën Teuta e ka sjellë është tejet e lezetshme, aty janë familja e saj, nëna vëllai, motra dhe dy vajzat por mungon babai Milazim Krasniqi e gjithashtu edhe bashkëshorti i saj Adonisi.

Përkrah fotos së postuar Teuta ka treguar se familja e saj janë forca e saj./Lajmi.net/