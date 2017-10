Teuta Arifi flet pas fitores në Tetovë

Kandidatja nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim për komunën e Tetovës, Teuta Arifi përmes rrjetit social ka falendëruar tetovarët që e kanë votuar dhe e kanë mbështetur për programin e saj.

“Falemnderit Tetovë .Dëshmuam dhe do të dëshmojmë, se pse bashkë jemi më të fortë, por vetëm atëherë kur duam dhe respektojmë vlerat që na bëjnë pjesë të një qyteti të cilin e duam si shtëpinë tonë !”, shkruan Teuta Arifi.

Teuta Arifi deri në këto momente nga të dhënat e para nga KSHZ-ja prinë ndaj katër kandidatëve tjerë me 5.137 vota, Bilall Kasami me 3.615, Adnan Neziri 1.811, Bardhyl Dauti 1.623 dhe kandidati i VMRO, Goran Manajkollvski me 2.703 vota/TetovaSot