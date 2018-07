Tetë pjesëtarë serbë të FSK-së ofrojnë dorëheqjen, shkak presioni i vazhdueshëm i Beogradit

Tetë pjesëtarë të FSK-së nga komuniteti serb kanë paraqitur dorëheqjen e tyre.

Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net edhe zëdhënësi i ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ibrahim Shala.

Ai ka thënë se me të marrë kërkesën, krerët e FSK-së janë takuar me këta pjesëtarë.

“Unë e konfirmoj se tetë pjesëtarë të FSK-së kanë paraqitur dorëheqjen, mirëpo me të paraqitur këtë dorëheqje, atje kanë shkuar drejtuesit më të lartë të FSK-së dhe Ministrisë dhe kanë diskutuar me këta pjesëtarë dhe kanë mbetë që këtë pjesëtarë me e rishqyrtu edhe njëherë vendimin e tyre”, ka thënë Shala.

Tutje, Shala ka thënë se shkak i paraqitjes së kësaj kërkese ka qenë presioni i vazhdueshëm i Beogradit, dhe incidentet e shënuara kohëve të fundit.

“Shkak i paraqitjes së kësaj kërkese është presioni nga shteti serb, nga disa forca politike ndoshta edhe brenda në Kosovë”, ka shtuar Shala.

“Mediat janë të njoftuara për rastet e ndalimit nga shteti serb për këta pjesëtarë, pastaj dëmtimi i pronave dhe rastet e shumta të kërcënimeve që janë bërë edhe ndaj familjeve të tyre”, ka shtuar ai.

Ai po ashtu ka thënë se këta pjesëtarë nuk kanë shprehur asnjëherë pakënaqësi për mënyrën e trajtimit brenda FSK-së dhe veprime të tilla të Beogradit janë shkelje e të drejtave të njeriut.

“Vlen të theksohet se ata nuk shprehin asnjëherë pakënaqësi nga trajtimi brenda FSK-së, nga diskriminimi brenda FSK-së”, ka përfunduar Shala.

Kujtojmë se dy pjesëtarë serbë të FSK-së janë arrestuar ditë më parë në Serbi, për tu liruar më pas nga autoritetet e Beogradit./Lajmi.net/