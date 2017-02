Tentoi ta vidhte veturën, arrestohet nga Policia

Në rrugën Mulsim Mulliqi, në Prishtinë, më 05 shkurt të këtij viti është arrestuar një person i moshës së mitur pasi kishte tentuar që me forcë ta vidhte një veturë bashkë me dy persona të tjerë, shkruan lajmi.net.

“ Është arrestuar i dyshuari mashkull K/Shqiptar i moshës së mitur i cili së bashku me dy të dyshuar tjerë të pa njohur, kishte hapur me forcë dhe kishte tentuar të vjedhë në veturën e viktimës mashkull K/Shqiptar. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, njofton Policia e Kosovës.