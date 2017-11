Tensionimi i raporteve, thirrja sekrete e Ronaldos për Messin dhe gara për Topin e Artë

Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi, dy emrat më të përfolur në botën e futbollit.

Të përfolura janë edhe raportet mes tyre, të cilat janë një nga sekretet më të mëdha në futboll, e këto raporte duket se janë shumë te tensionuar, mes lojtarëve më të mirë të këtij sporti.

Guilem Balague, një ekspert shumë i respektuar i futbollit në Spanjë, në të kaluarën kishte zbuluar se Cristiano Ronaldo i referohej Lionel Messit si i “I biri i k**** në një ambient privat, dhe raportet mes tyre ishin shumë të ftohura.

Këto raporte te ftohura sa shkojnë e rriten kur dihet se këta dy futbollistë kanë rivalizuar njëri-tjetrin për Topin e Artë në nëntë vitet e fundit. Edhe viti 2017 nuk do të jetë ndryshe.

Fituesi i Topit të Artë për vitin 2017 do të shpallet më 7 dhjetor, por tashmë ka zëra të zbuluara brenda ‘France Football’, për fituesin e këtij viti.

Faqja e parë e ‘France Football’ me Messin fitues për vitin 2017 po qarkullon në rrjetet sociale, duke lënë të kuptohet se argjentinasi do të fitojë të gjashtin Top të Artë.

Gjërat bëhen edhe më të jashtëzakonshme, kur kupton se Ronaldo së fundi i ka bërë një telefonatë Lionel Messit.

‘Don Balon’ shkruan se Ronaldo e ka telefonuar Messin për t’i thënë se nuk e shqetësojnë thashethemet rreth Topit të Artë, duke qenë i bindur se do ta fitojë atë çmim.

Nëse Ronaldo e fiton Topin e Artë këtë vit, do të jetë i pesti, aq sa ka edhe Lionel Messi.

Në vitin 2017, Ronaldo ka fituar La Ligan dhe Ligën e Kampionëve, duke shënuar 45 gola dhe bërë 11 asistime në 51 ndeshje.

Edhe pse Messi është më superior me statistika, duke numëruar 51 gola dhe 13 asistime në 56 ndeshje , ai nuk ka arritur të fitojë një trofe të madh, për t’u përmendur.

Fituesi i Topit të Artë do të shpallet më 7 dhjetor, me Ronaldon, Messin dhe Neymar, që do të jenë në listën e ngushtë të tre lojtarëve./Lajmi.net/