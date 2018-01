Tendenca e xhinseve për këtë vit i habiti të gjithë, Greta Koçi e para që i vesh

Xhinseve të grisura në pjesën e të pasmeve të cilat kanë pushtuar "Instagramin" gjatë vitit 2017, do ja zënë vendin xhinset e ndara në dy pjesë, tendencë e vitit 2018 që me siguri edhe këto do pushtojnë "Instagramin".

Xhinset të cilat konsistojnë në pantallona të shkurtra dhe lidhen me një zinxhir ose rripa me pjesën e poshtme, i kanë habitur të gjithë dhe e para që i ka veshur një palë të tilla është Greta Koçi.

Këngëtarja shqiptare e cila ndjek gjithnjë trendet e fundit, i ka kombinuar këto xhinse me një bluzë të bardhë dhe me një çoker xhinsi me gurë.