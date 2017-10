Temperaturat ndryshojnë sërish, parashikimi për 4 ditët e ardhshme

Përmirësim i motit, me rritje temperaturash, diell dhe vranësira.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje në të dy vlerat, me minimale nga 4C deri në 7C, e maksimalet do të sillen nga 18C deri në 20C, sipas Prishtina Weather.

Pas përkeqësimit të motit në fundjavë, që solli edhe reshjet e para të borës mëngjesin e së shtunës, gjatë kësaj jave, me shtrirjen e fushave të presionit të lartë mbi rajon, pritet përmirësim i motit, me intervale më të gjata me diell, ndërkohë që masa të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të sjellin rritjen e temperaturave rreth vlerave mesatare.

Të martën dhe mërkurën do të mbajë mot me vranësira të pjesshme, por me intervale më të gjata me diell. Nga dita e enjte, pritet të mbajë mot i mirë dhe kryesisht me diell.