Temperaturat minimale në ditët në vijim deri në minus 6 gradë

Kosova do të zbardh ditët në vijim me një mot më të ftoftë. Temperaturat pritet të bien për disa gradë.

Mot kryesisht i vranët dhe me intervale të shkurta me diell do ta karakterizoj vendin përgjatë pesë ditëve të javës së ardhshme.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -6 gradë Celsius deri -2 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 9 deri në 8 gradë Celsius.

Sipas Accuweather.com temperaturat do të shënojnë sërish ngritje të lehtë në fillim të muajit nëntor.