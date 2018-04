Teknologjia e bën edhe këtë, vjen divani i mençur

Gjiganti korean i elektronikës LG dhe kompania italiane Natuzzi janë bashkuar për të krijuar internetin e mobiljeve.

Çifti do të jetë në Milano Design Week, që nis të martën e ardhshme më 17 prill, me çantën që do të thotë “një vizitor mund të ulet në një pjesë të mobiljeve Nattuzi dhe të komandojë atë për të filluar televizorin. Pastaj do të aktivizojë televizorin OLED të Nënshkrimit LG ndërsa divani dhe drita përshtaten për përvojën më të mirë të shikimit. ”

Më pas vjen ajo që lajmet e Koresë së Jugut e kanë përshkruar si “hulumtim të përbashkët mbi IOT dhe nxjerrjen e programeve të marketingut”.

Fundi i marrëveshjes Natuzzi përfshin punën në “një divan të ri që është në gjendje të komunikojë me elektronikë në dhomën e ndenjes, ngjashëm me një telefon smart”.

Të gjitha këto tingëllojnë bukur, përveç një mungese të madhe: asnjëra kompani nuk ka përmendur që divani mund të udhëzojë një robot për të shkuar në frigorifer dhe t’ju sjellë një birrë.

LG tashmë ka Wi-Fi dhe robot fshesë me korrent dhe webcam-paketim në gamën e saj, megjithëse me probleme të sigurisë, kështu që ndoshta ky avantazh i rëndësishëm është i mundur në divan.