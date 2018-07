Teatri Kombëtar, Berisha: Ndaloni more, jeni të gjithë të droguar! (Rama qesh)

Berisha: A ka shqiptar që mund të imagjinojë se ligji për Teatrin mund të ishte një ligj që ka nevojë për “super procedurë” të përshpejtuar, në një kohë kur ju jeni bërë symbol I vrasjeve në zyra, në një kohë që jeni bërë gaz i dheut me aktet e juaja kriminale e makrabre. Nuk dini të ndaleni more zotërinj. Ndaluni more ndaluni! Sepse përpara këtij krimi të shëmtuar qëndrojnë qindra milionë euro!

Shqipërinë e shndërruat në vendin kryesor të eksportit kryesor të drogës.

Ruci ndërpret fjalën e Berishës

Ruçi: Faleminderit zoti Berisha, koha ju mbaroi. Ju lutem uluni zoti Berisha.

Berisha nxjerr një video në ipad dhe ja tregon Ramës… kryeministri nis të qeshë.