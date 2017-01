Të shtëna në aeroportin e Floridas, ka të vrarë (Video)

Raportohet se është rritur numri i të vdekurve nga të shtënat në Aeroportin e Floridas nga një i armatosur.

Mediat ndërkombëtare bëjnë të ditur se deri më tani të paktën tre persona kanë vdekur dhe nëntë të tjerë janë lënduar.

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Ari Flecher ka shkruar në Twitter se në atë moment ai ka qenë në aeroport, transmeton lajmi.net.

Policia ka thënë se në sulm ka marrë pjesë një person dhe ai është arrestuar. /Lajmi.net/

MORE: Witness Mike Starobinsky describes seeing man “bleeding profusely” on lower level of Ft. Lauderdale airport https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/nuRyAURbRo — CBS News (@CBSNews) January 6, 2017