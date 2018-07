Te premten shikoni Hënën e Përgjakur

Një ‘Hënë e Përgjakur’ do të vijë e shoqëruar nga Marsi, Zoti i Luftës, duke ndriçuar më shumë se çdo herë tjetër.

Eklipsi më i gjatë hënor i shekullit 21, pritet të ndodh të premten më 27 korrik.

Pasi të rreshtohet me Tokën dhe Diellin, Hëna e plotë do të errësohet dhe do të ndryshojë ngjyrë – nga e hirtë në të përgjakshme. Fenomeni frikësonte paraardhësit tanë të lashtësisë dhe edhe sot e kësaj dite shihet si një fenomen i frikshëm në disa pjesë të botës.

Marsi do t’i bashkohet spektaklit qiellor, duke u shfaqur direkt nën Hënën e Përgjakur.