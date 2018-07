Të mos hidhen fishekzjarr në Kampusin e UP-së

Organizata Let’s Do It Kosova përmes një reagimi, ka shprehur shqetësimin për hedhjen e fishekzjarrëve brenda hapësirave të Kampusit Universitar, që pritet të bëhet nesër, në kuadër të një koncerti, që do të mbahet aty.