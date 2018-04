Të gjithë sytë tek Rihanna në parkun e lodrave

Rihanna provoi veten në rolin e hallës.

Ai mori mbesën e saj, Majesity dhe që të dyja u argëtuan në maksimum në lodra, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja ani pse e veshur me fustan elegant prej lëkure dhe sandale me taka, nuk e kishte problem fare të argëtonte mbesën natën e kaluar.

30 vjeçarja, ishte frymëzuar nga Linda Carter teksa ishte paraqitur në tapetin e kuq, ndërsa mbante detaje të “Versace”.

Rihanna është përfolur edhe lidhur me një fejesë të mundshme me të dashurin e saj, Hassan Jameel, kjo për shkak të një unaze me diamant që e kishte vënë në gisht në disa paraqitje publike. /Lajmi.net/