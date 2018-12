Të gjithë po tallen me gjuajtjen e Marouane Fellainit ndaj Liverpoolit

Liverpool e mposhti Manchester Unitedin në derbin e javës së 17-të në Premierligë.

Liverpool fitoi 3 me 1 ndaj Manchester United, ndërsa Xherdan Shaqiri ishte vendimtar me dy golat e tij.

Por, Marouane Fellaini e ka rrëmbyer shfaqjen e derbit, pas një gjuajtje që bëri, përcjell “lajmi.net”.

Mesfushori belg bëri një goditje qesharake, pasi topi përfundoi në tribuna.

Rrjetet sociale po tallet me goditjen e Fellainit, duke thënë se ai ka lënë të shtrirë sigurimin e stadiumit në gjuajtja e pasaktë e tij. /Lajmi.net/

Fellaini has just nearly killed a steward! 😂 pic.twitter.com/W5pRrxavci

— FootyYapper (@FootyYapper) December 16, 2018