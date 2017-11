Të gjithë po pyesin pse Ronaldo nuk e festoi golin e Iscos!

Real Madridi është rikthyer te fitorja në La Liga.

‘Mbretërit’ mposhtën 3:0 në ‘Santiago Bernabeu’ skuadrën e Las Palmas.

Golin e tretë për Realin e shënoi Isco, pas një asistimi të bukur që mori nga Ronaldo.

Ky i fundit edhe pse asistoi te ky gol, nuk iu gëzua aspak këtij goli.

Por, ajo që është për t’u çuditur është fakti se portugezi nuk festoi për asnjë moment. Ai reagoi shumë ftoftë, edhe pse asistoi./Lajmi.net/

Ronaldo doesn’t seem to be too happy about Isco’s goal pic.twitter.com/6R9fsJBhQl

— 2.1% conversion rate (@futboImessii_) November 5, 2017